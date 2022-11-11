В Печенгском округе ограничили выход судов в Баренцево море

В Печенгском округе ввели режим повышенной готовности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Печенгском округе ввели режим повышенной готовности. Из-за неблагоприятных метеоусловий выход маломерных судов в Баренцево море ограничили.

Запрет будет действовать с 12.00 12 ноября до 10.00 13 ноября на территории Печенги и Лиинахамари. Об этом говорится в постановлении администрации Печенгского округа.

Напомним: жителей Мурманской области предупреждают о сильном мокром снеге.

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