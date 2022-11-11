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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:10

Жителям Дровяного не советуют использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи

О некачественной воде предупредили в администрации Мурманска
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Жителям мурманского района Дровяное не рекомендуют использовать водопроводную воду, которую подает «Мурманскводоканал» из озера Первого.

Жителям мурманского района Дровяное не рекомендуют использовать водопроводную воду, которую подает «Мурманскводоканал» из озера Первого.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям мурманского района Дровяное не рекомендуют использовать водопроводную воду, которую подает «Мурманскводоканал» из озера Первого. Об этом сообщили в администрации Мурманска.

Воду не стоит использовать для питья, приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей.

График подвоза воды можно посмотреть на сайте администрации города.

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