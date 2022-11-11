Жителям Дровяного не советуют использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи

Жителям мурманского района Дровяное не рекомендуют использовать водопроводную воду, которую подает «Мурманскводоканал» из озера Первого. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям мурманского района Дровяное не рекомендуют использовать водопроводную воду, которую подает «Мурманскводоканал» из озера Первого. Об этом сообщили в администрации Мурманска.

Воду не стоит использовать для питья, приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей.

График подвоза воды можно посмотреть на сайте администрации города.

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