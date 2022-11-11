Жителей Мурманской области предупреждают о сильном мокром снеге

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области 11 ноября ожидается сильный мокрый снег. Филиал сетевой компании "Россети Северо-Запад" в регионе работает в режиме повышенной готовности.
- 49 аварийных бригад и 83 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 9 дизельных генераторов в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов, - сообщили в организации.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.
Специалисты отмечают, что запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
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