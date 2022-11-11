Североморское Росрыболовство обязали взыскать 250 миллионов рублей с виновного за нефтеразлив

Установлено, что из-за разлива горючего был причинен крупный ущерб водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После вмешательства мурманской природоохранной прокуратуры с виновного в разливе нефтепродуктов взыскали ущерб. Этим должно было заниматься Североморское управление Росрыболовства.

Установлено, что из-за разлива горючего был причинен крупный ущерб водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Однако действенных мер по взысканию средств с виновника ведомством предпринято не было.

- Руководителю территориального органа Росрыболовства внесено представление, по результатам рассмотрения которого ведомство обратилось в суд с требованием о взыскании ущерба с виновного лица на сумму более 250 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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