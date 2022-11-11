Военную технику Северного флота подготовили к зиме

Всего военнослужащие провели обслуживание более 8 тысяч единиц техники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В воинских частях, объединениях и соединениях Северного флота перевели вооружение, военную и специальную технику на зимний режим.

- К работе в условиях низких температур была подготовлена вся авиационная, колесная, гусеничная и специальная техника. Было заменены масла, топливо и смазочные материалы, проверено электрооборудование, работа топливных систем и систем охлаждения, - сообщили на Северном флоте.

Экипажи кораблей, подводных лодок и судов завершили проведение специальных работ по техобслуживанию и подготовке механизмов к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

Перевод на зимний режим эксплуатации техники прошел во всех соединениях и частях армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, морской пехоты и материально-технического обеспечения Северного флота.

Всего военнослужащие провели обслуживание более 8 тысяч единиц техники.

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