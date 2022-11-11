С новым послом РФ в Кабо-Верде обсуждают экстрадицию моряков из Мурманской области

Сразу после оглашения приговора зашла речь об экстрадиции, но процесс оказался сложным. Фото: архив Алексея Веллера

Зимой 2019-го года судно Eser под панамским флагом зашло в порт Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа. Во время проверки правоохранители нашли на борту 9,5 тонны кокаина. Морякам не удалось доказать, что они не знали, какой груз перевозят. Всего на разный срок были осуждены 10 членов экипажа из Мурманской области.

Сразу после оглашения приговора зашла речь об экстрадиции, но процесс оказался сложным. Его ускорение и упрощение юридических процедур российская сторона обсудила с новым послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде Юрием Материй.

Напомним: в сентябре удалось экстрадировать кока с судна для отбывания наказания в России.

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