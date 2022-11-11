Жителю Кировска пришлось заплатить соседу за залитие квартиры после ареста его банковского счета

После блокирования счета мужчина поспешил оплатить всю сумму задолженности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Судебные приставы помогли жителю Кировска взыскать материальный ущерб с соседа, который залил его квартиру. Мужчина должен быть заплатить 200 тысяч рублей, но добровольно это делать не хотел.

- Тогда пристав выяснил, что должнику принадлежит автомобиль Hundai Grand Starex. Для побуждения северянина к оплате задолженности было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении машины. Также был арестован банковский счет кировчанина, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

После блокирования счета мужчина поспешил оплатить всю сумму задолженности. Также за нарушение срока для добровольной оплаты ему пришлось еще оплатить 14 тысяч рублей исполнительского сбора.

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