В Мурманске прошел полуфинал конкурса «Лидеры Севера»

Этой осенью в Мурманской области во второй раз проходит конкурс кадрового резерва «Лидеры Севера». Фото: vk.com/murmancongress

Этой осенью в Мурманской области во второй раз проходит конкурс кадрового резерва «Лидеры Севера». На днях состоялся полуфинал, участие в котором приняли 50 человек.

- Мы рассчитываем получить новых руководителей, которые займут достойные места в системе исполнительных органов, подведомственных учреждениях, органах местного самоуправления Мурманской области. В этом этапе участвуют конкурсанты, которые успешно прошли тестирование на знания законодательства, норм русского языка, основ IT и набрали необходимое количество баллов, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Надежда Аксенова - руководитель Аппарата Правительства Мурманской области, руководитель организационного комитета конкурса «Лидеры Севера».

Финалистов впереди ждет собеседование с губернатором Андреем Чибисом. Фото: vk.com/murmancongress

Финалистов впереди ждет собеседование с губернатором Андреем Чибисом.

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