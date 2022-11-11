Жительница Мурманска украла из гипермаркета бутылки с шампунем и кофе

Проводится проверка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В гипермаркет, расположенный в Первомайском округе Мурманска, выезжали сотрудники Росгвардии. В торговой точке нажали кнопку тревожной сигнализации из-за недобросовестной посетительницы.

- В гипермаркете находилась женщина, которая решила не оплачивать выбранный товар. Злоумышленница спрятала банку с кофе и несколько бутылей с шампунем в свою сумку и направилась на выход, минуя кассовую зону. Ее действия заметила охрана, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 33-летнюю мурманчанку и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

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