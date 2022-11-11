Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 11:41

В Мурманске установили 200 новых сеток для пластика

Вывоз вторсырья из таких емкостей идет отдельно от других отходов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Во время первого рейса мусоровывозящая техника проводит сбор смешанных ТКО, во время второго – пластика. Фото: gov-murman.ru

Во время первого рейса мусоровывозящая техника проводит сбор смешанных ТКО, во время второго – пластика. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области продолжают способствовать раздельному сбору отходов. Так, на контейнерных площадках Мурманска установили еще 200 новых сеток для пластика.

- Вторсырье по мере накопления из таких емкостей вывозится отдельно от других отходов. Во время первого рейса мусоровывозящая техника проводит сбор смешанных ТКО, во время второго – пластика. Смешивание полезных фракций с остальным мусором при такой схеме исключается, - сообщает минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Всего с 2020 года регоператор установил 593 контейнера для накопления пластика в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Североморске и Ловозере.

Напомним: сотрудники минприроды региона вместе с сотрудниками Кольского лесничества на землях государственного лесного фонда Мурмашинского участкового лесничества ликвидировали несанкционированную свалку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru