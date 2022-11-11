В Мурманске установили 200 новых сеток для пластика

Во время первого рейса мусоровывозящая техника проводит сбор смешанных ТКО, во время второго – пластика. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области продолжают способствовать раздельному сбору отходов. Так, на контейнерных площадках Мурманска установили еще 200 новых сеток для пластика.

- Вторсырье по мере накопления из таких емкостей вывозится отдельно от других отходов. Во время первого рейса мусоровывозящая техника проводит сбор смешанных ТКО, во время второго – пластика. Смешивание полезных фракций с остальным мусором при такой схеме исключается, - сообщает минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Всего с 2020 года регоператор установил 593 контейнера для накопления пластика в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Североморске и Ловозере.

Напомним: сотрудники минприроды региона вместе с сотрудниками Кольского лесничества на землях государственного лесного фонда Мурмашинского участкового лесничества ликвидировали несанкционированную свалку.

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