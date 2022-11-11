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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:18

В Мурманской области ликвидировали несанкционированную свалку

Всего собрали и вывезли 60 кубических метров отходов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Работы велись в Кольском районе. Фото: t.me/ministecology_51

Работы велись в Кольском районе. Фото: t.me/ministecology_51

10 ноября сотрудники минприроды региона вместе с сотрудниками Кольского лесничества на землях государственного лесного фонда Мурмашинского участкового лесничества ликвидировали несанкционированную свалку.

- Всего собрано и вывезено 60 кубических метров отходов, - сообщили в министерстве.

Напомним: в Мурманске рядом с детским садом нашли гору из автопокрышек. Опасные отходы лежат рядом с мусорной площадкой.

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