В Мурманске на улице Марата восстановят стену жилого дома с отвалившимися кирпичами

9 ноября специалисты обследовали девятиэтажный дом на улице Марата, 23 в Мурманске. Фото: vk.com/gzhimurmansk

9 ноября специалисты обследовали девятиэтажный дом на улице Марата, 23 в Мурманске. Летом со стены здания посыпались кирпичи.

Представители госжилстройнадзора региона, министерства строительства, прокуратуры, городской администрации, управляющей компании осмотрели место обрушения издалека и вблизи, побывали в примыкающей к нему квартире, сделали необходимые измерения.

- В дальнейшем на основе обмена мнениями членов комиссии будут приниматься решения о необходимых технических действиях по восстановлению разрушения кирпичной кладки, – сообщила министр госжилстройнадзора Мурманской области Алена Кузнецова.

После осмотра монтажники-высотники закрыли место разрушения дома временным щитом, который будет сдерживать выпадение кирпичей до начала ремонта.

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