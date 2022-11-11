В Мурманске ищут очевидцев ДТП со сбитым насмерть пенсионером

Очевидцы могут обратиться по телефону: +7 (921) 167-58-76 (Любовь). Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске ищут свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 14 октября на улице Фестивальной приблизительно в 22.20. В тот день водитель темно-красного микроавтобуса Fiat Ducato наехал на 83-летнего пешехода, который скончался до приезда скорой помощи.

- Водитель скрылся с места ДТП, его оперативно нашли и задержали, был в состоянии алкогольного опьянения. Один из свидетелей в ходе следствия изменил показания, водитель также дает противоречивые показания, поэтому нужна любая информация, - пишут в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Очевидцы могут обратиться по телефону: +7 (921) 167-58-76 (Любовь).

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