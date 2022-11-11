В Кильдинстрое жена ударила мужа ножом за то, что он вовремя не отошел от телевизора

Супруги выпивали дома на кухне, и женщина попросила мужа отойти от телевизора. Фото: Антон ЗАБИРОВ

55-летняя жительница Кильдинстроя попала под уголовное дело из-за своей вспыльчивости. Северянке не понравилось поведение мужа.

Супруги выпивали дома на кухне, и женщина попросила мужа отойти от телевизора.

- Но потерпевший просьбу жены не услышал. Тогда разъяренная жена схватила с кухонного стола нож и ударила им супруга в ногу. Испугавшись за здоровье своего возлюбленного, пенсионерка вызвала скорую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Рану голени врачи оценили как легкий вред здоровью. Северянке, которая раскаялась в содеянном, грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru