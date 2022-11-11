В Мурманской области количество убийств вместе с покушениями выросло на 36%

Более половины преступлений совершали ранее судимые люди, а почти каждое четвертое - в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прокуратуре Мурманской области рассказали о состоянии преступности в регионе за 10 месяцев 2022 года. Всего было зарегистрировано 10 157 преступлений, что на 108 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Чаще всего совершаются кражи (32,5%), мошенничества (21,3%) и преступления, связанные с оборотом наркотиков (8,5%).

- Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 36,3% (с 3 078 до 2 885). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений сократилась на 3,4% и составила 39,4%. Количество убийств (с покушениями) возросло на 36% (с 25 до 34), - сообщили в ведомстве.

Число погибших из-за преступлений сократилось на 12,8% и составляет 88 человек. Зарегистрировано 115 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их количество увеличилось на 25%.

Более половины преступлений совершали ранее судимые люди, а почти каждое четвертое - в состоянии алкогольного опьянения.

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