Мобилизованных жителей Мурманской области хотят освободить от уплаты транспортного налога

Документы подготовлен министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, планируют освободить от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект вынесен на обсуждение на портале "Открытый электронный регион".

- От уплаты налога за 2021 и 2022 годы освобождаются лица, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и их супруги – в отношении одного транспортного средства, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц, - говорится в тексте законопроекта.

Документы подготовлен министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

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