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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:38

В Мурманске припаркованный автомобиль больше суток мешал коммунальщикам вывезти мусор

Машина перекрыла доступ к контейнерной площадке
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманске коммунальщики не могли вывезти мусор из-за неправильно припаркованного автомобиля.

В Мурманске коммунальщики не могли вывезти мусор из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманске коммунальщики не могли вывезти мусор из-за неправильно припаркованного автомобиля. Контейнеры стояли полными больше суток.

- В одном из дворов в центре города машина перекрыла доступ к контейнерной площадке, из-за чего представителям регоператора по обращению с ТКО пришлось в нарушение графика вернуться по адресу, однако и во второй раз подъездные пути к площадке были закрыты, - сообщили в АО "Ситиматик".

Каждый год осенью и зимой в Мурманской области встает вопрос доступности мест складирования мусора. По мере наступления холодов и из-за увеличения количества осадков автомобилисты сталкиваются со сложностями при парковке своего транспорта и зачастую не задумываются о том, что машина рядом с контейнерной площадкой может создать непреодолимые препятствия для коммунальных служб.

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