Житель Кандалакши украл у знакомой золотую цепочку за 60 тысяч рублей

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

50-летняя жительница Кандалакши осталась без дорогостоящего украшения после визита знакомого. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее из квартиры пропала золотая цепочка стоимостью около 60 тысяч рублей.

39-летнего кандалакшанина, который позарился на чужое, задержали. Мужчина уже имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- Он рассказал, что похитил золотое изделие, которое лежало на видном месте, воспользовавшись тем, что женщина уснула. Цепочку он продал, а вырученные деньги потратил, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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