В Мурманске демонтировали недавно покрашенное дорожное ограждение

На улице Капитана Буркова сначала покрасили забор за 3,3 миллиона рублей, а затем почти сразу демонтировали. Фото: Ника СВЕТЛОВА

В Мурманске разбираются в ситуации с новыми заборами. Этим летом горожане заметили, что старые ограждения демонтируют и ставят вместо них новые. В администрации города это объяснили новыми требованиями ГОСТа.

Но внимание общественников привлекло другое. Так, на улице Капитана Буркова сначала покрасили забор за 3,3 миллиона рублей, а затем почти сразу демонтировали.

- В прокуратуре согласились: нарушения, действительно есть – прогимназия на Буркова осталась неогороженной от проезжей части. И администрация вроде объяснила: то, что сняли, используют потом для ремонта. Но новые ограждения имеют совершенно другой состав, как их можно латать старыми? Кроме того, практика показала, что от удара свежие конструкции буквально складываются в гармошку. Проверкой их соответствия ГОСТам мы сейчас занимаемся. Зачем было красить старые заборы, если уже через два месяца на официальном сайте ЕИС мы обнаружили 8 контрактов на установку новых ограждений в Мурманске на общую сумму почти 29 миллионов рублей? - отметили представители "Народного фронта".

Напомним: удивление горожан вызвал демонтаж детской площадки "Сказочное королевство", которая находится на проспекте Ленина в районе "Мурманск Молла", хотя ее недавно ремонтировали.

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