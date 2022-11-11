В Мурманске открылось первое молодежное пространство "Сопки"

Место также обеспечили доступной средой для инвалидов и маломобильных групп населения. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске открылось первое пространство для поддержки и развития молодежных инициатив "Сопки". Оно создано на базе "Центра профессионального развития молодежи" на улице Марата, 16.

Здесь проведен масштабный ремонт: модернизированы инженерные сети, заменены окна, двери, установлено видеонаблюдение, выполнены косметические работы, приобретены мебель и различное оборудование. Место также обеспечили доступной средой для инвалидов и маломобильных групп населения.

В "Сопках" оборудованы зоны для встреч, семинаров, дискуссий, самостоятельной работы, игр и отдыха. Для ребят будут доступны различные форматы интеллектуального и творческого досуга, в том числе направленные на совершенствование навыков и знаний, необходимых для успешной карьеры.

- Надеюсь, новое пространство станет местом притяжения молодежи. Это будет не только точка роста, но и пространство дружбы, пространство карьеры, пространство бизнеса, – отметил на открытии коворкинга председатель областного комитета молодежной политики Егор Хаценко.

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