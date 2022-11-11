В Мурманске ищут пропавшего в августе мужчину

Волонтеры объявили новый поиск человека в Мурманске. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры объявили новый поиск человека в Мурманске.

54-летний Дмитрий Калиберов с начала августа 2022 года перестал выходить на связь с родными. Мужчина жил в Абрам-мысе. Где он находится сейчас - не известно.

Всех, кто может помочь с поисками Дмитрия, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-311-70-20.

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