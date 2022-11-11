На новом кладбище в Оленегорске построят часовню

Уже выполнены работы первого этапа. Фото: vk.com/lebedevin

В Оленегорске продолжается строительство нового кладбища. Там уже выполнены работы первого этапа - есть сеть проездов, установлены современное освещение, остановочный комплекс, туалет, контейнерные площадки.

Как сообщил глава города Иван Лебедев, второй этап продолжится в следующем году. Территорию озеленят, заасфальтируют. Затем на кладбище построят часовню.

Также на объекте организована круглосуточная охрана.

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