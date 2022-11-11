В Мурманске пожар в четырех гаражах на улице Советской тушили 29 огнеборцев

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Около трех часов ночи 11 ноября в Мурманске загорелись гаражи на улице Советской в автогородке «Белый медведь». На месте происшествия работали сотрудники МЧС региона.

- Повреждены четыре гаража, два из которых повреждены огнем по всей площади с обрушением кровли. Пожар ликвидирован в 07.57, - сообщили в ведомстве.

На месте работали три пожарно-спасательных подразделения - 29 человек личного состава, 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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