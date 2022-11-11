Лебеди до сих пор не улетели из Мурманской области

В Мурманской области хотя и малоснежно, но все же чувствуется, как зима вступает в свои права. Фото: Скриншот видео

В Мурманской области хотя и малоснежно, но все же чувствуется, как зима вступает в свои права.

Температура воздуха все чаще уходит в минус, а 11 ноября синоптики обещают сильный снегопад и много мокрого снега.

Несмотря на это, из Заполярья еще не улетели лебеди. Так, северянка Серафима Юркова опубликовала в сети видео с красивыми птицами на одном из озер Мурманской области. Главное, что вода еще не скованна льдом, хотя на некоторых водоемах ситуация уже иная.

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