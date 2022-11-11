В Мурманском индустриальном колледже модернизировали сварочную мастерскую

Студенты Мурманского индустриального колледжа теперь будут обучаться сварке на современном оборудовании.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманском индустриальном колледже открыли после модернизации сварочную мастерскую. В частности, для нее закупили 10 сварочно-сборочных столов с оснасткой, 10 специальных вытяжек, точило, аппарат для заточки вольфрамовых электроводов и другие виды оборудования.
Теперь мастерская соответствует международным стандартам.
- Я не понаслышке знаю, как важен труд сварщика при подготовке атомохода к рейсу. Сегодня нашему предприятию нужные новые, высококвалифицированные специалисты, которым мы сможем не только передать наш опыт, но и быть уверенными в их умении работать на современном оборудовании, - отметил ветеран «Атомфлота», начальник отдела сварки Петр Козачук.
Также в колледже создают участок по компетенции «Неразрушающий контроль».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru