Сотрудника Мурманской таможни признали виновным в уголовном деле о фальсификации

Сотрудник таможни признал свою вину. Фото: архив "КП"

Суд признал виновным старшего дознавателя отдела административных расследований и дознания Мурманской таможни. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание).

Сотрудник таможни произвел выемку Toyota Land Cruiser, но допустил ошибку - забыл о карте памяти из регистратора, на которой было видео с пересечением машиной границы РФ, а, значит, доказательство виновности владельца в нарушении закона. Стоимость авто составляет свыше 2,5 миллиона рублей.

- С целью сокрытия своей некомпетентности дознаватель дописал в протокол выемки сведения об изъятии флеш-накопителя, а также изготовил протокол его осмотра. Сфальсифицированные протоколы следственных действий он приобщил к материалам уголовного дела в качестве доказательств, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Суд приговорил сотрудника таможни, который признал свою вину, к полутора годам ограничения свободы.

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