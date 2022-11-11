В Мурманском областном художественном музее открывается выставка "Рафаэль. Версии"

На выставке будет представлено свыше 50 полотен. Фото: vk.com/murman_sever

11 ноября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее откроется выставка "Рафаэль. Версии" из собрания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.

Северяне смогут увидеть лучшие копии произведений Рафаэля от представителей русской академической школы.

- Среди этих работ особо можно выделить повторение «Сикстинской мадонны» А. Т. Маркова (1834–1836) и копию кисти Ф. А. Бруни, будущего ректора академии. Образцом для последней стала фреска «Триумф Галатеи». Помимо работ этих прославленных мастеров, можно увидеть копии произведений Рафаэля, созданные Г. К. Михайловым, М. Н. Васильевым, М. Ф. Воиновым и другими живописцами XIX века, - сообщили в Художественном музее.

Всего на выставке представлено свыше 50 полотен.

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