ГТРК «Мурман» отметит 65-летие праздничным вечером в ДК им. Кирова

Коллектив телеканала принимает поздравления. Фото: ГТРК "Мурман"

6 ноября ГТРК «Мурман» исполнилось 65 лет. В 1957 году телеканал впервые вышел к северянам в эфире.

11 ноября телеканал отметит свой праздник в кругу друзей - в ДК им. Кирова (которому недавно также исполнилось 90 лет) пройдет торжественное мероприятие.

Участие в нем примет губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который предварительно проведет рабочую встречу с коллективом.

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