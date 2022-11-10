В Мурманске прошло первое занятие в бесплатной «Школе журналистики»

9 ноября состоялась лекция-знакомство с участниками первого потока обучения. Фото: Олеся АНТАНОВИЧ

«Комсомольская правда»-Мурманск» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводит бесплатную «Школу журналистики».

9 ноября состоялась лекция-знакомство с участниками первого потока обучения.

- В нашей редакции часто проходит практика студентов-журналистов, но нам было интересно помочь начать творческий путь тем, кто еще не работал в СМИ и не получал профильного образования. После общения с ребятами я поняла, что впереди у нас интересные месяцы - к нам пришли не просто дети, а личности, которые, я уверена, уже скоро напишу первые статьи. И их можно будет прочитать на нашем сайте, - отметила редактор «Комсомольской правды»-Мурманск» Мария Пашенкова.

В учебном плане у юных северян - лекции и практические занятия.

Обучение в Школе для учеников от 14 до 25 лет будет проводиться осенью и зимой 2022/2023 года. У северян еще есть возможность записаться во второй поток обучения. Свои вопросы и заявки отправляйте на электронную почту shkola.kp@mail.ru, указав ФИО, город проживания, возраст и контактный телефон.

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