Десерт из оленьего жира и черная семга? Мурманчане могут принять участие в квизе "Саамское наследие"

Каких только квизов не проходит в Мурманской области, но такого еще точно не было! Фото: Правительство Мурманской области

Каких только квизов не проходит в Мурманской области, но такого еще точно не было!

19 ноября в 15.00 в ДК Ленинского округа (ул. Лобова, 47) в Мурманске пройдет квиз «Саамское наследие».

- Правда ли, что у саами на десерт были ягоды с оленьим жиром, а детям делали погремушку из гортаней лебедей? Или коренной народ Кольского полуострова считал, что если съешь курицу, то обретешь трусость, а поймать черную семгу – к беде. Не все это правда, а вот что именно?.. Приходите весело и с пользой провести время в хорошей компании, узнать факты, чтобы потом можно было блеснуть знаниями перед друзьями. Наши вопросы понравятся вашему мозгу. А еще вас ждут призы и чай с вкусными пирогами, - сообщают организаторы.

Квиз проводит МРОО Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Присылайте ваши заявки на почту kpmvv51@gmail.com. В письме укажите количество человек и контактный телефон.

Напомним: северяне могут поддержать участников конкурса «Саамское наследие».

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