Мобилизованным жителям Мурманской области привезли зимнюю одежду и аптечки

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал к мобилизованным северянам. Фото: Скриншот видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал к мобилизованным северянам, которые проходят боевое слаживание на базе части одного из вузов Минобороны в Ленобласти.

- Как и обещал, привезли машины с обмундированием. В том числе: зимние костюмы, теплые спальные мешки, аптечки, наколенники и налокотники, утеплённые и тактические перчатки, теплую обувь, рюкзаки, тенты и другое. По бронезащите также все будет решено. Сами ребята бодрые и сплоченные, передают приветы своим. Здесь бойцы из Мурманской и Архангельской областей, а также из Коми. В общем, все северяне, все наши. Просто лучшие, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: 10 ноября он работает в Калининградской области, где также навести военнослужащих.

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