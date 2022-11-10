В Алакуртти загорелся бетонный гараж

На месте работали семь пожарных. Фото: vk.com/murman01

Днем 10 ноября пожарные тушили горящий гараж. Двухэтажное бетонное строение загорелось на улице Советской в Алакуртти. Сообщение о возгорании поступило в 14.55.

- В 15.08 пожар был ликвидирован. В результате пожара обгорела стена на площади 2 квадратных метра. Гараж закопчен на всей площади, из него вынесли два баллона с пропаном, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали семь пожарных.

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