Губернатор Андрей Чибис работает в Калининградской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале рассказал, что 10 ноября работает в Калининградской области. Фото: скриншот видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале рассказал, что 10 ноября работает в Калининградской области.

- Здесь тоже проходят боевое слаживание северяне. На бытовые условия и подготовку не жаловались. Все их точечные вопросы взяли в работу. А еще бойцы спрашивали, есть ли уже в Мурманске снег, и приглашали к ним еще приехать. Ответил, что пусть это они уже скорее домой приедут с победой, - написал Андрей Чибис.

Напомним: 13 ноября он проведет "Прямую линию".

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