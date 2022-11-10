На Мурманскую область надвигается сильный снегопад

11 ноября жителей Мурманской области ждет по-настоящему зимняя погода с нотками осени. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

11 ноября жителей Мурманской области ждет по-настоящему зимняя погода с нотками осени.

- Днем местами ожидается сильный ветер, на юге области сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, - сообщили в пресс-службе МЧС Мурманской области.

Напомним: мокрый снег нам несет циклон из Исландии.

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