Свыше 150 работ пришло на конкурс "Саамское наследие" в Мурманской области

Фото работ участников конкурса.

В Мурманской области на самую интересную стадию вышел конкурс "Саамское наследие". Сначала все северяне от 7 до 35 лет присылали свои работы, связанные с культурой коренного малочисленного народа. За короткий срок пришло свыше 150 заявок!

А теперь открылось голосование за лучшие работы.

- В каждой возрастной категории по 4 победителя (всего 8), 6 из которых выбирает жюри, состоящее из представителей СМИ региона и представителей саамской общины, а 2 выбираете вы путем голосования на сайте, - сообщили организаторы конкурса.

Оставить свой голос можно до 14 ноября по ссылке.

Победители выиграют различные призы, в том числе поездку в саамскую деревню Самь-Сыйт» в Ловозере.

Конкурс проводит Мурманская региональная общественная организация Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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