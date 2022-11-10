Жительница Мурманска взяла 2 миллиона в кредит и перевела все деньги мошенникам

60-летнюю мурманчанку обманули мошенники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

60-летнюю мурманчанку обманули мошенники. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что осталась без двух миллионов рублей.

Накануне северянке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил женщину, что якобы кто-то пытается оформить на ее имя кредит.

- Чтобы предотвратить это, абонент порекомендовал оформить новую заявку на кредит и в дальнейшем перевести деньги на «безопасный» счет. Мурманчанка последовала указаниям лжесотрудника и через онлайн кабинет оформила на себя кредит на сумму свыше двух миллионов рублей. После этого она перевела все кредитные деньги на счета, продиктованные злоумышленником, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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