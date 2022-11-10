В Мурманской области за неделю подешевели лук и яблоки

Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на отдельные виды продуктов первой необходимости за минувшую неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, с 1 по 7 ноября больше всего подешевели репчатый лук (на 5%), яблоки (на 2,6%), пищевая поваренная соль (на 1,3%), черный байховый чай (на 1,1%).

Тем временем выросли цены на картофель (на 2,3%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,7%), куриные яйца и вермишель (на 1,3%), морковь (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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