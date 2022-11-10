В Мурманске обследовали дом на улице Марата с отвалившимися кирпичами

Монтажники-высотники закрыли место разрушения дома временным щитом. Фото: vk.com/gzhimurmansk

9 ноября в Мурманске специалисты проверили состояние девятиэтажного дома на улице Марата 23. Напомним: летом от здания стали отваливаться кирпичи.

Представители госжилстройнадзора, министерства строительства, прокуратуры, городской администрации, управляющей компании совместно осмотрели место обрушения издалека и вблизи, побывали в примыкающей к нему квартире, сделали необходимые измерения и после подробно обсудили увиденное.

- В дальнейшем на основе обмена мнениями членов комиссии будут приниматься решения о необходимых технических действиях по восстановлению разрушения кирпичной кладки, - сообщила министр госжилстройнадзора Мурманской области Алена Кузнецова.

Монтажники-высотники закрыли место разрушения дома временным щитом, который будет сдерживать выпадение кирпичей до начала ремонта.

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