В Мурманск приедет бизнес-миссия из Калининградской области

Встреча состоится 25 ноября.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Развитие бизнеса между двумя регионами обсудят в Мурманской области при участии бизнес-миссии из Калининградской области.
- Представители турбизнеса Калининградской области поделятся секретами познавательного отдыха, расскажут рекомендации по самым популярным туристическим маршрутам, презентуют новые программы. По завершению мероприятия планируется розыгрыш подарков, - сообщили в комитет по туризму Мурманской области.
Встреча состоится 25 ноября.
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