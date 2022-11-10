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НовостиОбщество10 ноября 2022 10:07

В Мурманск приедет бизнес-миссия из Калининградской области

Стороны обсудят развитие туризма
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Встреча состоится 25 ноября.

Встреча состоится 25 ноября.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Развитие бизнеса между двумя регионами обсудят в Мурманской области при участии бизнес-миссии из Калининградской области.

- Представители турбизнеса Калининградской области поделятся секретами познавательного отдыха, расскажут рекомендации по самым популярным туристическим маршрутам, презентуют новые программы. По завершению мероприятия планируется розыгрыш подарков, - сообщили в комитет по туризму Мурманской области.

Встреча состоится 25 ноября.

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