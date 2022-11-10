В Мурманской области директора отдела капитального строительства в одном из городов обвиняют в злоупотреблении полномочий

Нарушения вскрылись при участии УФСБ России по Мурманской области. Фото: СУ СК России по Мурманской области

В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего директора отдела капитального строительства при одном из муниципальных учреждений. Его обвиняют в злоупотреблении полномочий.

- С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года подозреваемый оплатил работы по ремонту моста в одном из закрытых административно-территориальных образований Мурманской области. Работы выполнены в нарушение норм Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подрядчику необоснованно выплачено более семи миллионов рублей. До настоящего времени мост в эксплуатацию не введен, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Нарушения вскрылись при участии УФСБ России по Мурманской области.

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