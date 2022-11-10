В Мурманске открыли мемориальную доску в честь врача Юрия Погорелого

Юрий Андреевич Погорелый – человек непростой судьбы, переживший Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда. Фото: Совет депутатов города Мурманска

9 ноября в Мурманске прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь нашего Юрия Погорелого - почетного гражданина Мурманской области, главного санитарного врача региона, автора ряда научных работ.

Памятную доску установили на фасаде здания на улице Коммуны, 7. Там располагается Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

Юрий Андреевич Погорелый – человек непростой судьбы, переживший Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда.

Памятную доску установили на фасаде здания на улице Коммуны, 7. Фото: Совет депутатов города Мурманска

- 37 лет он проработал в должности главного санитарного врача Мурманской области, вел обширную научную деятельность: являлся автором ряда работ по особенностям заболеваемости населения Крайнего Севера, научно прогнозировал вероятные подъемы инфекционных заболеваний и своевременно предупреждал их широкое распространение, - сообщил мэр Мурманска Игорь Морарь.

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