В Мурманске во время ремонта чердака с крыши сорвался 38-летний рабочий

Днем 9 ноября в одну из больниц Мурманска госпитализировали 38-летнего мужчину, получившего травмы после падения с высоты. Фото: СУ СК России по Мурманской области

Днем 9 ноября в одну из больниц Мурманска госпитализировали 38-летнего мужчину, получившего травмы после падения с высоты.

— Мужчина производил работы по ремонту чердачного помещения одного из домов. На крыше трехэтажного здания он поскользнулся и упал, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Следователи проводят доследственную проверку, в том числе они проверят, соблюдали ли требования охраны труда.

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