С момента открытия памятника "Ждущая" в Мурманске исполнилось 10 лет

10 ноября 2012 года в Ленинском округе Мурманска торжественно открыли памятник "Ждущая". Фото: Администрация города Мурманска

10 ноября 2012 года в Ленинском округе Мурманска торжественно открыли памятник "Ждущая".

Место было выбрано не случайно - с этого места на улице Чумбарова-Лучинкого открывается вид на Кольский залив и суда, которые приходят с промысла и уходят в море. Им машет девушка, которая стала собирательным образом всех женщин, провожающих своих мужчин и ждущих их возвращения.

- Это олицетворение широкой мурманской души. Ее гостеприимства, отзывчивости и доброты. Это история тысяч мурманских семей. О верности, преданности и безграничной любви, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Памятник стал по-настоящему народным - деньги на него собирали всем городом. А идея его создания родилась благодаря стихотворению мурманского поэта Виктора Тимофеева и строкам: "Приморский город крепко ждать обучен, доверчив он и долготерпелив. Он верит: встанет изваянье Ждущей, встречающей из рейсов корабли!"

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