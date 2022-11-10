Стали известны подробности ДТП на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области с двумя сгоревшими машинами

Из-за аварии федеральную трассу перекрывали. Фото: vk.com/murman01

Утром 9 ноября на 1368 километре федеральной трассы "Кола" в Мурманской области, на участке между Кильдинстроем и Колой, произошла серьезная авария. Столкнулись Renault Logan и УАЗ, после этого машины загорелись. В УГИБДД региона рассказали подробности.

- 32-лений водитель Renault Logan, двигаясь в направлении Мурманска и выполняя обгон, не убедился в безопасности своего действия и допустил столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения. В результате ДТП водитель и пассажир Renault получили телесные повреждения и были обслужены в медицинском учреждении, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Из-за аварии федеральную трассу перекрывали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фестиваль "Териберка" пройдет 16 и 17 июля. Даты мероприятия утвердили (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru