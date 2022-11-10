В Североморске прокуратура проверит законность повышения тарифов за наем жилья

При этом какая-либо информация о повышении тарифов до североморцев уполномоченными органами не доводилась. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Североморска проводит проверку после информации о резком повышении платы за наем социального и специализированного жилого фонда. Ведомство выяснит, обосновано ли увеличение тарифа и перерасчета за предыдущие периоды.

- В октябре 2022 года произведен перерасчет платы за наем жилых помещений с января 2021 года по сентябрь 2022 года. Наниматели жилых помещений получили квитанции с суммой перерасчет от 2 до 15 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

При этом какая-либо информация о повышении тарифов до североморцев уполномоченными органами не доводилась.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц администрации Североморска и расчетных организаций. При наличии основании будут приняты меры реагирования.

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