Из-за циклона в Мурманской области сутки будет идти мокрый снег

Циклон с Исландии несет в регион осадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало ноября в Мурманской области выдалось бесснежным, и только в конце этой недели ситуация исправится. Циклон с Исландии несет в регион осадки.

- Они стартуют после полудня в пятницу, 11 ноября, начиная с запада области. До Мурманска осадки доберутся ближе к 14 часам. При температуре 0...+1 повалит мокрый снег. Он продлится до конца суток, в Мурманске ожидается от 4 до 6 мм осадков. Учитывая то, что снег будет мокрым, все на землю не ляжет, но прибавку в высоте снежного покрова мы должны получить (сейчас у нас 2 см, должно стать хотя бы 5). Это позволит в нормальном режиме открыть лыжный сезон в Долине уюта по роллерной трассе), - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

При этом снег ожидает северян и на выходных.

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