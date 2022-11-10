В Мурманске внепланово ремонтируют текущие кровли в трех домах

В Мурманске три крыши ремонтируют внепланово. Фото: минстрой МО

В Мурманской области утвержден план капитального ремонта домов, но некоторые объекты туда попадают вне очереди, если их состояние совсем плачевно. Так, летом по поручению губернатора Андрея Чибиса в список работ на 2022 год были включены кровли трех домов: на Ленина, 29; Володарского, 12 и Сафонова, 26.

Так, в доме №29 на проспекте Ленина из-за воды с крыши стал разрушаться фасад, а в доме на улице Сафонова из-за влаги частично сгнила стропильная система.

- Объем работ большой. Однако подрядчики активно работают и стремятся завершить все в срок, разумеется, без ущерба для качества. За этим строго следит и стройконтроль, и наши инженеры, и представители минстроя, – сообщила генеральный директор регионального Фонда капремонта Юлия Барсукова.

Напомним: 13 ноября губернатор Андрей Чибис проведет "Прямую линию".

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