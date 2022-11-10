Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет 13 ноября "Прямую линию"

Андрей Чибис пообщается с северянами в прямом эфире 13 ноября в 13.00. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжает традицию проводить "прямые линии" по воскресеньям. Так, 13 ноября глава региона вновь ответит на вопросы северян, эфир запланирован на 13.00.

- Трансляция будет также доступна в Telegram-канале и на моей странице в ВК. Оставляйте вопросы в комментариях, буду отвечать на них в прямом эфире, - сообщил Андрей Чибис.

Жители Мурманской области уже оставили более сотни вопросов за несколько часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru