В Мурманской области ожидается туман и небольшой снег

В регионе будет облачно, местами ожидается небольшой снег и туман.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В ближайшие дни погоду Кольского полуострова определит восточная периферия североатлантического циклона. В регионе будет облачно, местами ожидается небольшой снег и туман.
Как сообщили в мурманском гидрометцентре, температура воздуха ночью 10 ноября составит -2-7 градусов, днем от -4 до +1. На дорогах сохраняется гололедица.
12 ноября над районами Мурманской области выделится самостоятельный циклон, под влиянием которого в нашем регионе сохранится теплая с осадками погода.
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