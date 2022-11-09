В Мурманской области ожидается туман и небольшой снег

В регионе будет облачно, местами ожидается небольшой снег и туман. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова определит восточная периферия североатлантического циклона. В регионе будет облачно, местами ожидается небольшой снег и туман.

Как сообщили в мурманском гидрометцентре, температура воздуха ночью 10 ноября составит -2-7 градусов, днем от -4 до +1. На дорогах сохраняется гололедица.

12 ноября над районами Мурманской области выделится самостоятельный циклон, под влиянием которого в нашем регионе сохранится теплая с осадками погода.

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