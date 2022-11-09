На улице Рогозерской в Мурманске установили 17 фонарей

Всего в этом году в Мурманске устанавливают 270 опор наружного освещения. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске продолжается модернизация наружного освещения. Так, на участке от улицы Радищева до Воинского захоронения 1918-1919 годов на улице Рогозерской установили новые фонари.

- Раньше с освещением здесь была большая проблема. Теперь на участке установлено 17 опор с кронштейнами и светильниками. Кроме того, подрядчик заменил щит управления, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Всего в этом году в Мурманске устанавливают 270 опор наружного освещения и 757 светильников. Это в 5 раз больше, чем в 2021 году.

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